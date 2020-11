Köln (www.fondscheck.de) - Der Oktober war insbesondere in der zweiten Monatshälfte von einer ansteigenden Risikoaversion der Marktteilnehmer geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth-Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Dies sei bedingt gewesen durch hohe Corona-Infektionszahlen und durch die Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Folgen der angekündigten erneuten Lockdown-Maßnahmen in vielen europäischen Ländern. Die Hauptaktienmärkte hätten im Oktober insgesamt Verluste verbucht. Die deutlichsten Wertrückgänge hätten die Märkte des Euro-Raums aufgewiesen, während der japanische Aktienmarkt nur moderate Wertminderungen verzeichnet habe. ...

