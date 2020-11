Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306), einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment Anbieter, hatte inmitten der Corona-Krise dank intensiver Kosten- und Effizienzmaßnahmen im ersten Halbjahr 2020 noch ein nahezu ausgeglichenes normalisiertes EBITDA von Minus 2,7 Mio EUR erreicht. Und sogar nach dem Q3 stehen "nur" Minus 17,7 Mio EUR EBITDA (normalisiert) in den Büchern. Für ein Unternehmen dessen Hauptgeschäftsfeld quasi stillgelegt worden ist, akzeptabel. Dazu kommt die allgemeine Unsicherheit über die weitere Entwicklung, so dass auch Buchungen für zukünftige ...

