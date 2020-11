DJ PTA-Adhoc: Deutsche Cannabis AG: Unternehmenserwerb geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta012/19.11.2020/09:00) - Die Gesellschaft beabsichtigt den Erwerb eines Großhändlers für CBD-Produkte und eines weiteren Unternehmens, das mehrere CBD-Shops in den USA betreibt. Mit den Gesellschaftern der beiden Unternehmen wurde eine entsprechende Vereinbarung getroffen, die unter anderem die Gewährung von Fremdkapital durch die Gesellschafter der vorgenannten Unternehmen an die Deutsche Cannabis AG beinhaltet. Diese Mittel sollen die Deutsche Cannabis AG in die Lage versetzen, die entsprechenden Prozesse einzuleiten.

Der Erwerb der Gesellschaftsanteile erfolgt im Wege einer Sachkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital. Der Umfang dieser Maßnahme richtet sich dabei nach den Feststellungen eines einzuholenden Bewertungsgutachtens.

