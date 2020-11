HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Maßnahme erhöhe die finanzielle Flexibilität des Gabelstaplerherstellers und bringe das Unternehmen in eine komfortablere Lage, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings hält Augustin den Schritt mit Blick auf die jüngsten Erfolgsmeldungen mit Corona-Impfstoffen nicht für dringlich./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

