Bei Neuinvestments oder Rückkäufe unterscheiden wir in zwei sehr aktuelle Gruppen. Dies resultiert daraus, wie schnell die Rückkehr zur Normalität in den Kerngeschäften umsetzbar ist. Erstens, die Sofortgewinner: LUFTHANSA ist der Paradefall und stellvertretend für alle anderen. Keine Zahl ist brauchbar, sondern: Wie schnell wirken Impfungen auf das Verhalten der Menschen bezüglich ihrer Reisewünsche? Wie greift eine Airline dies mit klaren Flugplänen auf und setzt es in entsprechende Größenordnungen um? Das erfordert eine Logistik und Planung, die äußerst anspruchsvoll erscheint und an Ergebniszahlen nicht aufzuhängen ist. Jedenfalls wird die LUFTHANSA sehr zügig die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Natürlich sind 4,8 Mrd. € kein Maßstab. Der mittlere Wert liegt bei 14 bis 16 Mrd. € inkl. des Kapitalbeitrags des Bundes, wofür es eine besondere Regelung gibt, die später greifen wird. Sie behindert mit 10 Mrd. € die Höherbewertung nicht. …



Themen u.a.:++ Markstimmung: Grüner wirds nicht ++ Erste Zwischenbilanz der Berichtssaison++ BIONTECH bleibt der absolute Star ++ DELIVERY HERO: Jetzt aussteigen? ++ LUFTHANSA: Wohin geht die Reise?++ NORDEX: Große Überraschung++ COMPLEO: Geheimtipp ++ NOVACYT: Wichtige Ergänzung++ ROYAL CARIBBEAN: Heiße Wette



