Bewertung verbessert - die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die 7,00%-Anleihe der Media and Games Invest plc. (kurz: MGI; WKN: A2R4KF) in einem aktuellen Anleihen-Barometer von 4 auf 4,5 Sterne heraufgestuft.

Das Geschäftsmodell sei stark zukunftsgerichtet, gerade der Markt für mobile bzw. online Spiele wachse rasant, so die Analysten. Media and Games Invest konnte hier die letzten Jahre beweisen, dass sie an diesem Wachstum partizipieren und dieses Wachstum profitabel gestalten. Zusammen mit den starken Synergien für Kundenakquise durch die Mediensparte sehen die KFM-Analysten auch weiterhin zukünftiges Wertsteigerungspotenzial und bewerten die Anleihe nunmehr als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Hinweis: Im Oktober vergangenen Jahres wurde die MGI-Anleihe 2019/24 von den KFM-Analysten als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Media and Games-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die unbesicherte Anleihe 2019/24 der Media and Games Invest plc mit einem Emissionsvolumen von 25 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 11.01., 11.04., 11.07. und 11.10.) ausgestattet und hat eine ...

