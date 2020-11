Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Trotz guter Nachrichten in Sachen Corona-Impfstoff dominierten gestern an der Wall Street die Bären. Der Dow Jones ging 1,2 Prozent schwächer aus dem Handel. Der Nasdaq Composite schloss 0,8 Prozent im Minus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nvidia, Nvidia, Joyy, Tesla, Nio und Zoom Video. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.