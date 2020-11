Seitdem sich die Hoffnungen auf Corona-Impfstoffe konkretisieren, hat die Aktie der Online-Apotheke zeitweise bis zu einem Viertel ihres Wertes verloren. Shop Apotheke gehörte bisher zu den typischen "Stubenhocker-Aktien", die von der Corona-Pandemie profitierten. Zudem kommt jetzt auch Druck durch Amazon auf: Amazon Pharmacy wird es US-Kunden ermöglichen, verschreibungspflichtige Medikamente für die Lieferung nach Hause zu bestellen, einschließlich der kostenlosen Lieferung für Prime-Mitglieder. Zweifellos wird es diesen Service über kurz oder lang auch in Deutschland geben. Der Kurs von Shop Apotheke dürfte also weiter Luft ablassen.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe Nr. 47.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



