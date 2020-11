Thyssenkrupp will nach Milliardenverlusten nun auch mit einem größeren Stellenabbau das Ruder herumreißen. Statt der im Mai 2019 angekündigten 6000 sollen 11.000 Arbeitsplätze gestrichen werden, kündigte das Unternehmen bei der Vorlage der Bilanz für das Geschäftsjahr 2019/20 am Donnerstag an.

