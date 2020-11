Wien (www.fondscheck.de) - Das Vergleichsportal Cleanvest nimmt den Betrieb in Deutschland auf, so die Experten von "FONDS professionell".Das hinter der Plattform stehende Unternehmen ESG Plus aus Wien sei bereits Ende 2019 im österreichischen Markt angetreten. Die Gesellschaft wolle Endanlegern die Auswahl unter dem Angebot von nachhaltigen Investmentfonds erleichtern. "Mit Cleanvest kann nun jede Privatperson ihrer Hausbank oder ihrem Vermögensberater eine Wunschliste von Fonds präsentieren, die zu den eigenen Werten passen", lasse sich Armand Colard, Gründer und Geschäftsführer von ESG Plus, in einer Mitteilung zitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...