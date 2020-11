DJ RWE liefert ab 2024 Offshore-Strom an die Deutsche Bahn

BERLIN (Dow Jones)--RWE beliefert die Deutsche Bahn ab 2024 mit Strom aus ihrem Offshore-Windpark Amrumbank West vor Helgoland. Entsprechende Verträge hat die Handelstochter des Versorgers, RWE Supply & Trading, mit der DB unterzeichnet. Der Stromliefervertrag läuft über 15 Jahre und umfasst ein Viertel der jährlichen Erzeugungsleistung des Meereswindparks.

Insgesamt verfügt Amrumbank West über 80 Windturbinen mit einer installierten Kapazität von 288 Megawatt. Die Strommenge, die künftig an die Bahn gehen soll, entspricht 260 Gigawatt - so viel wie rund 300.000 Haushalte jährlich verbrauchen. Die Deutsche Bahn will ihren Ökostromanteil bis 2038 von derzeit 61 Prozent auf 100 Prozent steigern.

November 19, 2020

