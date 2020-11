Die SUNfarming GmbH gibt einen ersten Zwischenstand zum aktuellen Platzierungsergebnis der neuen Unternehmensanleihe: So konnten in der ersten Phase des Angebotszeitraums per 18. November neue TSV über nominal 5,75 Mio. EUR von ursprünglich angepeilten bis zu 10 Mio. EUR erfolgreich platziert werden. Die zugeflossenen Mittel aus der 5,5%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000 A254UP 9) sind für ...

