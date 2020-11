Mobeen Tahir, Associate Director, Research, WisdomTree Makrokräfte im Spiel Der November entpuppt sich an den Märkten als ein ereignisreicher Monat. Die folgenden fünf makroökonomischen Kräfte erweisen sich als entscheidend für die Bewegungen in den Anlageklassen: Die Sorgen um die US-Wahlunsicherheit haben sich zerstreut, was die Nerven beruhigte. Der CBOE-Volatilitätsindex sank von seinem jüngsten Höchststand von über 40 im Oktober - dem höchsten Stand seit Juni - auf rund 23[1]. Vielversprechende ...

