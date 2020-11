Die Corona-bedingten Geschäftseinbrüche in der Luftfahrt-Branche werden den Triebwerksbauer MTU Aero Engines noch lange begleiten. Vorstandschef Reiner Winkler erklärte heute bei einer Investorenveranstaltung, erst "ab 2024 wieder überproportional am Wachstum der Branche teilzuhaben". Die MTU-Aktie rutscht daraufhin ab.Erst in einigen Jahren rechnet MTU wieder mit einem kräftigen Wachstum. "Wir sehen die nächsten Jahre als eine Phase des Neustarts, in der wir unsere Technologie-Führerschaft, Innovationskraft ...

