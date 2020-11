Am 16.11. machten wir in unserer Website im Rahmen des Artikels "Japanischer Aktienmarkt gibt deutliche Signale" darauf aufmerksam, dass im Rahmen der zuletzt vor allem mit Blick auf kurzfristig bevorstehende Corona-Impfstoffzulassungen weltweit stark gestiegenen globalen Konjunkturhoffnungen gerade auch der japanische NIKKEI 225-Index eine weitere hoch relevante charttechnische Widerstandsüberwindung hingelegt hat.Er befindet sich daher schnurstracks auf dem Wege, nun auch seinen letzten noch verbliebenen kritischsten 20 Jahres-Widerstand knapp unter 28.000 Punkten (= rd. 7 % oberhalb des aktuellen Kursniveaus) in Angriff zu nehmen, bevor nach Bewältigung dieser weiteren entscheidenden Klippe die Wege bis zur Erreichung einer nächsten Marke von rd. 34.000 Punkten und danach bereits des historischen Rekordniveaus von rd. 39.000 Punkten charttechnisch prinzipiell nach oben frei wären.

