Die jüngsten Impfstoff-News haben dem Kreuzfahrt-Sektor neues Leben eingehaucht. So hat die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters im November bisher rund 30 Prozent an Wert gewonnen. Angesichts der Aussicht auf eine mittelfristige Normalisierung des Tourismus und gefüllte Luxusdampfer prallen sogar Negativ-News an der Aktie ab.Konkret: Carnival kündigte am Mittwoch an, dass man alle Kreuzfahrten in den USA zwischen dem 1. Januar und dem 31. Januar 2021 absagen werde. Während dieser Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...