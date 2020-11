Die Wiener Börse hat am Donnerstag in einer überwiegend negativen europäischen Börsenlandschaft ebenfalls mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,33 Prozent auf 2.502,97 Punkte nach. Belastend werteten Marktbeobachter die international steigenden Corona-Infektionszahlen und die dadurch ausgelösten neuen Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern. Dies werde merklich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...