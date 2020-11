(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.11.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Donnerstag etwas fester. Der TecDAX kann zulegen, während der DAX verliert. An der Wall Street können Papiere von Tesla massiv zulegen und bewegen sich auf neuen Hochs. Der DAX verliert am Nachmittag 0,7 Prozent auf 13.112 Punkte, belastet von Münchner Rück, MTU Aero und Bayer. Für Delivery Hero, Infineon und Vonovia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...