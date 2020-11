Die hohen Corona-Infektionszahlen haben die Stimmung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wieder stärker getrübt. Der DAX verlor 0,9 Prozent auf 13.086,16 Punkte. Über die Marke von 13.300 Punkten kam der Leitindex zuletzt nicht hinaus, unter die insbesondere psychologisch wichtige 13.000er-Marke rutschte er aber auch nicht.Der MDAX der 60 mittelgroßen Werte sank am vorletzten Handelstag der Woche um 0,2 Prozent auf 28.745,50 Zähler. Auch europaweit ging es nach unten: Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer ...

