HSINCHU/TAIWAN (IT-Times) - Der größte Chip-Auftragsproduzent der Welt, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), hat nun die Genehmigung für eine massive Investition in den USA erhalten. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., besser unter TSMC bekannt, ist der weltweit größte Chip-Auftragsproduzent....

Den vollständigen Artikel lesen ...