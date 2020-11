Der in Südkorea entwickelte Hyper-Tube-Zug hat erstmals eine Geschwindigkeit von gut 1.000 Kilometern pro Stunde erreicht - allerdings mit einem Modell im Maßstab 1:17. Kurz nach der ersten bemannten Testfahrt in einer Hyperloop-Kapsel, mit der Virgin Hyperloop in der vergangenen Woche Geschichte schrieb, hat ein südkoreanisches Hyperloop-Pendant ebenfalls einen Meilenstein erreicht. Der vom Korea Railroad Research Institute (KRRI) entwickelte Hyper-Tube-Zug durchbrach erstmals die Geschwindigkeitsgrenze von 1.000 Kilometern pro Stunde, wie das Newsportal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...