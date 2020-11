DJ General Motors stockt Investitionen in E-Mobilität kräftig auf

Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--General Motors erhöht seine Investitionen in Elektromobilität und autonomes Fahren massiv. Bis 2025 will der größte Autokonzern der USA laut eigenen Angaben insgesamt 27 Milliarden Dollar investieren. Noch im März hatte GM geplant, in den kommenden fünf Jahren 20 Milliarden Dollar in E-Mobilität und Roboterautos zu stecken. Da war kurz bevor die Corona-Pandemie die Autobranche weltweit massiv belastete.

Das nun genannte Volumen entspricht mehr als der Hälfte der gesamten Investitionen bis 2025. Aktuell erzielt GM mit Elektrowagen und fahrerlosen Autos lediglich 2 Prozent der weltweiten Verkäufe. "Wir wollen in diesem Bereich führend sein", sagte Doug Parks, Chef der GM-Produktentwicklung. Bis 2025 will der Konzern weltweit 30 neue elektrisierte Modelle an den Start bringen.

