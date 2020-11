Cocktails in Premium-Qualität für alle zugänglich, da TAILS sich der Bacardi-Gruppe anschließt

Problemlose, qualitativ hochwertige Cocktail-Lösung für das gesamte Gastgewerbe

Mit der Wiedereröffnung des Horeca-Handels bietet TAILS Zugang zu hochwertigen Cocktails und wertvollen neuen Einnahmequellen

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Familienbesitz, gab heute bekannt, dass es 100 der Anteile am Premium-Hersteller für handgemachte und vordosierte Cocktails TAILS erworben hat. Die Ankündigung folgt der erfolgreichen Beziehung, die die beiden Unternehmen seit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an TAILS durch Bacardi im Jahr 2018 pflegen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201119006191/de/

Bacardi acquires TAILS premium pre-batched cocktail company (Photo: Business Wire)

Seit seiner Gründung vor 10 Jahren in London hat TAILS Pionierarbeit geleistet, um in Bars, Restaurants und im gesamten Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in der Veranstaltungsbranche problemlos hochwertige Cocktails zu servieren. TAILS-Cocktails werden unter Verwendung des Bacardi-Portfolios an Premium-Marken hergestellt und dann vorportioniert in Flaschen oder vom Fass abgefüllt, sodass alle Barkeeper, wo immer sie sich befinden, einfach, schnell, konsistent und maßstabsgetreu großartig schmeckende Cocktails servieren können.

"Unsere Mission bei TAILS war es schon immer, den Menschen hochwertige Cocktails zugänglicher zu machen, sei es in ihrer örtlichen Kneipe oder bei einem Musikfestival", sagt Nick Wall, Founder von TAILS. "Ich weiß, dass Bacardi genauso an diese Mission glaubt wie ich, und nicht nur das, sie stellen auch fantastische Qualitätsgetränke her. Das ist der Grund, warum ihre Marken das Herzstück der TAILS-Cocktails sind und warum sie die perfekte Firma sind, um das nächste Kapitel für TAILS zu schreiben."

"Das Gastgewerbe steht vor außerordentlichen Herausforderungen, aber täuschen Sie sich nicht, unsere Marken werden in Bars hergestellt, und der Horeca-Handel hat für Bacardi weiterhin Priorität", sagt Mahesh Madhavan, CEO von Bacardi Limited. "Wir bieten Bars und Restaurants unsere ganze Unterstützung an, um ihnen aus dieser Krise herauszuhelfen, einschließlich intelligenter Lösungen, die ihnen helfen, ihr Geschäft und ihren Gewinn zu steigern. TAILS ist ein perfektes Beispiel. TAILS öffnet die Welt der Premium-Cocktails für Bars, die diese Idee sonst nie umsetzen könnten, und gleichzeitig wird es ihnen eine neue Einnahmequelle eröffnen, wenn sie sie am meisten brauchen."

Das TAILS-Sortiment klassischer und zeitgenössischer Cocktails wird komplett mit Bacardi-Marken hergestellt und spiegelt wider, wie das Unternehmen sein Produktangebot ständig an die neuesten Verbrauchertrends anpasst. Das TAILS-Sortiment umfasst den klassischen und den Beeren-Mojito, die beide mit BACARDl-Rum hergestellt werden; die Martini-Cocktails Passionsfrucht und Espresso, die beide mit 42BELOW-Wodka hergestellt werden; und den Garden Spritz, der mit BOMBAY-Gin hergestellt wird.

Seit Bacardi vor zwei Jahren seine Minderheitsbeteiligung erwarb, ist TAILS von Großbritannien auf 10 weitere Märkte in Westeuropa expandiert, weitere werden folgen.

Achten Sie stets auf verantwortungsvollen Konsum.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor mehr als 158 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

Über TAILS

TAILS stellt fachmännisch dosierte Cocktails her, um in der gesamten Gastgewerbe- und Veranstaltungsbranche gleichbleibende Qualität und Schnelligkeit des Service zu gewährleisten. Die Mission von TAILS, das 2010 gegründet wurde, besteht darin, Premium-Cocktails leichter zugänglich zu machen und perfekt servierte Cocktails in großem Maßstab zu liefern. Unter ausschließlicher Verwendung der besten Zutaten, einschließlich natürlicher Aromen, Säfte und Aufgüsse, bietet TAILS eine breite Palette sowohl zeitgemäßer als auch klassischer Cocktails sowohl in Multi-Serve-1L-Flaschen als auch vom Fass an. Dazu gehören der Classic und der Beeren-Mojito, beide aus BACARDl-Rum hergestellt; die Martini-Cocktails Passionsfrucht und Espresso, beide aus 42BELOW-Wodka; und der Garden Spritz, hergestellt aus BOMBAY-Gin. TAILS-Cocktails sind in ausgewählten Bars in 11 Märkten Westeuropas erhältlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201119006191/de/

Contacts:

Andrew Carney, Corporate Communications Director für Europa, Australien Neuseeland, acarney@bacardi.com

Jessica Merz, Global Corporate Communications Director, jmerz@bacardi.com