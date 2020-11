The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2020ISIN NameAU000000MWR6 MGM WIRELESS LTD.CA17878Y1088 CIVEO CORP. DL -,01CA25588T2020 DIZUN INTL ENTERPR.INC.CA44044D2068 HORIZON NORTH LOGISTICSDE000A3E4548 BIOFRONTERA WLD.20/21FR00140003A5 JCDECAUX SA 20/28 2FR0014000394 JCDECAUX 20/24 2USU88868AK70 T MOBILE USA 20/28 REGS 2USU88868AL53 T MOBILE USA 20/31 REGS 2US62857P1084 MYOS RENS TECHN. DL -,001XS2242419096 ISRAEL 20/24 MTN 3