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Freitag, 20.11.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 646 internationalen Medien
Großauftrag für Grande West! Die Umsatzlawine kommt ins Rollen!
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WKN: A2P1M7 ISIN: CA25588T2020 Ticker-Symbol: D841 
Frankfurt
05.05.20
08:32 Uhr
0,007 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MAITRI HEALTH TECHNOLOGIES CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MAITRI HEALTH TECHNOLOGIES CORP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CIVEO
CIVEO CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CIVEO CORPORATION0,8750,00 %
DEXTERRA GROUP INC3,500-2,78 %
MAITRI HEALTH TECHNOLOGIES CORP0,0070,00 %
MEDAVAIL HOLDINGS INC0,925+0,54 %
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