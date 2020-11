Die wichtigsten US-Börsen haben am Donnerstag doch noch allesamt in der Gewinnzone geschlossen. Im frühen Handel drehten zunächst die technologielastigen Nasdaq-Börsen ins Plus. Gegen Handelsende gelang dies dann auch dem Wall-Street-Börsenbarometer Dow Jones. Mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent auf 29.483,23 Punkte ging er aus dem Geschäft.Der marktbreite S&P 500 legte letztlich um 0,4 Prozent auf 3.581,87 Punkte zu. Der Nasdaq 100 rückte um 0,8 Prozent auf 11.985,43 Punkte vor.Insgesamt allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...