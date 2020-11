DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DAIMLER - Der IT-Unternehmer Ulrich Dietz übernimmt von Daimler dessen Zukunftswerkstatt Lab 1886. Der Dax-Konzern will sich im Zuge seiner Restrukturierung auf das Kerngeschäft konzentrieren. Offiziell will der schwäbische Autobauer den Verkauf noch nicht bestätigen. Ein Daimler-Sprecher erklärte allerdings , der Konzern sei in Gesprächen "mit externen potenziellen Partnern für eine offene Innovationsplattform". Auch Dietz hält sich bedeckt. Dietz hatte sich den Namen 1886 Ventures Dietz schon im Juni dieses Jahres mit der GmbH-Eintragung im Stuttgarter Handelsregister gesichert. Offenbar steht aber die Übernahme fest, nur das übliche rechtliche Closing fehlt noch. (Handelsblatt)

KION - Kion wird das erste große deutsche Unternehmen, das eine der staatlichen Milliardenkreditlinien aus der Coronakrise kündigt. Der Gabelstaplerhersteller und Anbieter automatisierter Lagerlösungen hat dafür jetzt überraschend eine Kapitalerhöhung angekündigt und damit einen Kursrutsch ausgelöst. Mit den 13,1 Millionen neuen Aktien, die 11 Prozent des Kapitals entsprechen, dürfte Kion nach Berechnung der LBBW ungefähr 850 Millionen Euro einsammeln. (Börsen-Zeitung)

ESCHENBACH - Der Brillenanbieter Eschenbach geht nach mehr als dreizehn Jahren von der Beteiligungsgesellschaft Equistone an den börsennotierten britischen Brillenanbieter Inspecs. Der Unternehmenswert liegt bei mehr als 117 Millionen Euro, ist aus Finanzkreisen zu erfahren. (FAZ)

