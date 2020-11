In der letzten charttechnischen Besprechung zu Siltonic vom 09. November 2020: "Siltronic: Biden-Rallye gestartet?!" wurde auf ein unmittelbares Kaufsignal hingewiesen, das auch in seiner favorisierten Form eintrat. Bislang konnte die Aktie sich vom einstigen Widerstandsniveau um 87,85 Euro deutlich lösen und an die Julihochs zurückkehren. Weitere Kursgewinne sind in der laufenden Rallye möglich, allerdings sollte auch eine nicht unerhebliche Stoppanpassung erfolgen, damit bei potenziellen Rücksetzern die laufenden Positionen nicht ins Leere laufen. Bullisch bleibt das Chartbild ohnehin zu bewerten, Siltronic könnte hierbei insbesondere von der neuen US-Energiepolitik unter Biden profitieren. ...

