Medienmitteilung, 20. November 2020

NOVAVEST Real Estate AG veröffentlicht Konditionen der Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital durch Ausgabe von bis zu 631'145 neuen Namenaktien mit Nennwert von je CHF 28.55

Offizieller Bezugsrechtshandel vom 30. November 2020 bis 9. Dezember 2020

51 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 5 neuen Aktien (Bezugsverhältnis 51:5)

Bezugspreis bei CHF 41.70 pro Namenaktie festgelegt

Bezugsfrist läuft vom 30. November 2020 bis 11. Dezember 2020 (12.00 Uhr MEZ)

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) gibt heute zusätzliche Details der geplanten Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres bestehenden hochwertigen Immobilienportfolios bekannt. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Kapitalerhöhung in der Zeit vom 30. November 2020 bis 11. Dezember 2020 (12.00 Uhr MEZ), unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre, durchzuführen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus dem bereits bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft (Art. 3a der Statuten insgesamt nominal CHF 18'129'250), welches die Aktionäre an der Generalversammlung vom 25. Mai 2020 beschlossen hatten.

Das festgelegte Bezugsverhältnis beträgt einundfünfzig zu fünf (51:5). Jeder bisherigen Namenaktie wird jeweils ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Einundfünfzig (51) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von fünf (5) neuen Namenaktien zum Bezugspreis. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit bis zu maximal 631'145 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 28.55 geschaffen. Der Bezugspreis pro neuer Namenaktie wurde vom Verwaltungsrat auf CHF 41.70 pro Namenaktie festgelegt.

Die Bezugsrechte sind vom 30. November 2020 bis 9. Dezember 2020 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 2. Dezember 2020 nach Handelsschluss. Vorausgesetzt, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung in vollem Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von rund CHF 26.3 Millionen. Die Liberierung der neuen Namenaktien erfolgt am 15. Dezember 2020. Die neuen Aktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2020 vollumfänglich dividendenberechtigt sein.

Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist auf den 16. Dezember 2020 vorgesehen.

ECKDATEN UND VORLÄUFIGER ZEITPLAN ZUR KAPITALERHÖHUNG Emissionsvolumen Maximal CHF 26.3 Millionen Bezugsverhältnis 51:5 (51 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 5 neuen Namenaktien) Anzahl bestehender Namenaktien 6'437'670 Anzahl neue Namenaktien Maximal 631'145 Bezugspreis pro neuer Namenaktie CHF 41.70 Zuteilung der Bezugsrechte 02. Dezember 2020 Bezugsrechtshandel 30. November 2020 - 09. Dezember 2020 Bezugsfrist 30. November 2020 - 11. Dezember 2020, 12.00 Uhr MEZ Bekanntgabe der Anzahl neu ausgegebener Namenaktien 11. Dezember 2020 Liberierung 15. Dezember 2020 Erster Handelstag der neuen Namenaktien 16. Dezember 2020 an der SIX Swiss Exchange Bestehende Namenaktien Valorennummer / ISIN / Symbol 21 218 624 / CH0212186248 / NREN Bezugsrechte

Valorennummer / ISIN 57 644 308 / CH0576443086

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

