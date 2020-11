Berlin (ots) - Die Umweltorganisation BUND setzt sich angesichts der Coronakrise für eine umfassende sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ein. Der Versuch, die Situation von vor der Krise wiederherzustellen, sei zum Scheitern verurteilt, schreibt der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt in einem Betrag für die Tageszeitung "nd.DerTag" (Freitagausgabe). "Uns stehen als Gesellschaft dramatische Umbrüche bevor. Wir können sie innerhalb unseres demokratischen Systems organisieren. Noch haben wir den Spielraum, sie zu gestalten."



Ansätze für eine solche Transformation gebe es schon im Kleinen, so Bandt: beispielsweise in der Nachbarschaftshilfe, bei Projekten wie Erneuerbare Energien in Bürgerhand oder in der solidarischen Landwirtschaft. Regionale, vielfältige und dezentrale Versorgungsstrukturen wie im Bereich der Energie- und Landwirtschaft seien nicht nur klima- und umweltfreundlicher, sondern auch widerstandsfähiger gegenüber Schocks wie Finanzkrisen, Naturkatastrophen und Pandemien.Als "verbindliche Leitplanken dieses zukunftsfähigen Wirtschaftens" fordert Bandt "sowohl absolute Grenzen bei der Ressourcennutzung als auch einen verbindlichen Rechtsrahmen für die Gesamtwirtschaft".



