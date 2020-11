Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) traute sich ja im September wieder zu einer Prognose, die Corona-bedingt die sonst üblichen "Zuckerstücke" der transaktionsbedingten Erträge für 2020 stark reduziert sah. Und seitdem gab es "ein paar Transaktionen" - lange nicht so viel wie "vor-Corona", aber es geht langsam wieder los. Nach dem am 17.09.2020 mitgeteilten Kauf in Paris von 2 Objekten mit insgesamt 13.000 qm Nutzfläche für den Fonds Madeleine, gab es am 18.09. einen Kauf in Nürnberg für einen Fonds der Bayerischen Versorgungskammer: 300 Mio. EUR Gesamtvolumen. Passend dazu ...

