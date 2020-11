Die Wiener Börse zeigte sich am Freitag in der Früh klar im Plus. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.20 Uhr um 0,59 Prozent auf 2.517,64 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,69 Prozent auf 1.282,51 Zähler zu.Hoffnungsvolle Nachrichten bezüglich eines Corona-Impfstoffes dürften vor allem Aktien mit Luftfahrtbezug nach oben ziehen. FACC, am Vortag noch über sechs Prozent im ...

