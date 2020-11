FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe auf Konzernebene die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe derweil insbesondere das zyklischere Geschäft mit Systemen für Nutzfahrzeuge. Derweil erscheine ihr die bestätigte Zielvorgabe für die Profitabilität anspruchslos./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

