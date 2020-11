Was bei BioNTech gerade abgeht, ist wirklich der absolute Wahnsinn! Der Gründer des Biotech-Unternehmens, Ugur Sahin, hat nun verkündet, dass die Impfstoff-Zulassung bereits vor Weihnachten in Europa und somit auch in Deutschland möglich sein könnte. Somit könnte das Jahresende 2020 und der Jahresbeginn 2021 wirklich zu einer grundlegenden Wende führen! Der helle Wahnsinn!

Anleger-Tipp: Nach dieser Sensationsnachricht haben wir BioNTech genau unter die Lupe genommen und die Chancen und Risiken für Anleger herausgearbeitet. Die Ergebnisse können Sie in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...