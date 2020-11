Mit Fonds der Erste Asset Management können KundInnen durch ihre Aktionärsrechte die Strategie und Ausrichtung von Unternehmen beeinflussen. Walter Hatak, Leiter Sustainable Investments in der Erste Asset Management (Erste AM): "Wir haben dieses Jahr in 363 Hauptversammlungen für über 3 Milliarden Euro abgestimmt. Dies macht deutlich, welchen Einfluss Investoren und Anleger auf die Wirtschaft nehmen können. Als Fondsgesellschaft leisten wir seit 2001 Pionierarbeit für nachhaltiges Investieren. Wir befeuern weiterhin eine Dynamik, die mehr Menschen ermutigt in Unternehmen zu investieren, die Klimawandel ernst nehmen und damit die größte Herausforderung der Menschheit lösen wollen". Laut dem Forum für Nachhaltige Geldanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...