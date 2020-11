Ein Novum ist die schnellste Abholung im Einzelhandel noch am selben Tag in lediglich 30 Minuten

Walgreens kündigte heute die Einführung von myWalgreens an, einer kompletten Neuerfindung des Kundentreueprogramms des Unternehmens mit dem Ziel, den Kunden umfangreiche neue Vorteile zu bieten, darunter die derzeit schnellste Abholung im Einzelhandel noch am selben Tag*. Kunden können jetzt online und über eine vollständig neu gestaltete mobile App für Gesundheits- und Wellness-Artikel einkaufen und die Artikel dann im Geschäft, am Straßenrand oder am Drive-In in nur 30 Minuten abholen.**

Walgreens pickup at curbside (Photo: Business Wire)

Walgreens verfügt mit mehr als 100 Millionen Mitgliedern über das landesweit größte auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtete Kundentreueprogramm. Heute ist es für die Mitglieder einfacher denn je, in mehr als 9.000 Geschäften, auf Walgreens.com und in der mobilen App bequem einzukaufen und dabei nahtlos Geld und Zeit zu sparen.

Die neuen Vorteile kommen zu den vielen anderen Vorteilen hinzu, die Walgreens schon jetzt bietet. Dazu gehören ein Zustelldienst für zu Hause per DoorDash und Postmates sowie ein Rezept-Sparclub ("Prescription Savings Club") mit bis zu 80 Prozent Rabatt auf den Barverkaufspreis.

myWalgreens-Mitglieder können sich schnell und einfach kostenlos anmelden und erhalten ab sofort:

eine einprozentige Barprämie von Walgreens in allen Geschäften

eine fünfprozentige Barprämie von Walgreens auf Walgreens-Markenprodukte

exklusive Angebote "Nur für Sie"

Darüber hinaus bietet die mobile App jetzt eine breite Palette von Gesundheits- und Wellness-Dienstleistungen für Kunden und Patienten, darunter einen jederzeit erreichbaren Apotheken-Chat, Zugang zur Suche und Buchung von Arzt- und Impfterminen, personalisierte Gesundheits- und Wellnessberatung, Grippewarnungen in Echtzeit und vieles mehr. Die Vorgängerversion der App ist bereits sehr beliebt und wurde mehr als 65 Millionen Mal heruntergeladen.

"Als Amerikas kommunale Apotheke bietet Walgreens ein beispielloses Erlebnis, um Kunden und Patienten bei der Handhabung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens während der schwersten Gesundheitskrise unseres Lebens zu unterstützen", sagte John Standley, Präsident von Walgreens. "Wie immer bleiben unsere mehr als 25.000 kommunalen Apotheker das Herzstück unseres Angebots. Unsere Apotheker und Patientenbetreuungsteams tun weit mehr als nur Rezepte auszufüllen sie bieten vertrauensvolle Beratung, persönliche Unterstützung und eine breite Palette von Dienstleistungen."

Die Premiere von myWalgreens markiert einen weiteren Meilenstein in der digitalen Transformation des Unternehmens. Durch die Zusammenarbeit mit den besten Technologie- und Customer-Insight-Partnern, darunter Microsoft, Adobe und Epsilon, bietet Walgreens seinen Kunden mehr und mehr Vorteile und ein hochpersonalisiertes Erlebnis.

Online oder über die App können myWalgreens-Mitglieder:

Zeit sparen und den Komfort erhöhen

ein vollständiges Sortiment von mehr als 27.000 Artikeln einkaufen, darunter Gesundheits- und Wellnessprodukte des täglichen Bedarfs und rezeptfreie Artikel sowie Fotos

eine Zahlungsmethode zu ihrer digitalen Brieftasche hinzufügen, um schneller kontaktlos zu bezahlen

Walgreens-Barprämien sofort an der Kasse einlösen

digitale Quittungen für das schnelle kontaktlose Bezahlen und zum Erfassen von Einkäufen auswählen

gesund bleiben

zusätzliche Walgreens-Barprämien für das Erreichen von Gesundheitszielen verdienen

tägliche, personalisierte Empfehlungen für Gesundheit und Wohlbefinden sowie lokale Umwelt- und Gesundheitsprognosen in Echtzeit erhalten

Gemeinschaften helfen

ihre Walgreens-Barprämien für wohltätige Zwecke spenden (die in Frage kommenden Wohltätigkeitsorganisationen rotieren, beginnend mit dem Full Plate Project, einem Programm des Comic Relief U.S.' Red Nose Day, das sich für die Beendigung von Kinderarmut einsetzt)

Ab heute können aktuelle Mitglieder der Walgreens Balance Rewards unter mywalgreens.com ihre Mitgliedschaft auf myWalgreens übertragen. Gegenwärtige "Balance Rewards"-Mitglieder haben bis zum 31. Januar 2021 Zeit, sich bei myWalgreens anzumelden, um sicherzustellen, dass bestehende Prämien auf das neue Programm übertragen werden. Im Laufe der nächsten Monate wird myWalgreens noch mehr Vorteile für Kunden und Patienten ankündigen.

Klicken Sie hier, um die myWalgreens-Pressemappe inklusive Logo, Bildern und Screenshots der App zu erhalten.

Über Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com) ist Teil der Retail Pharmacy USA Division der Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Einzel- und Großhandelsapotheken. Als Amerikas beliebtestes Pharmazie-, Gesundheits- und Kosmetikunternehmen ist es das Ziel von Walgreens, sich für die Gesundheit und das Wohlbefinden jeder Gemeinde in Amerika einzusetzen. Walgreens betreibt mehr als 9.000 Einzelhandelsstandorte in ganz Amerika, Puerto Rico und auf den US-Jungferninseln und ist stolz darauf, eine nachbarschaftliche Gesundheitseinrichtung zu sein, die täglich etwa 8 Millionen Kunden bedient. Die Apotheker von Walgreens spielen eine entscheidende Rolle im US-Gesundheitssystem, indem sie eine breite Palette von Apotheken- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten. Um den Bedürfnissen von Kunden und Patienten bestmöglich gerecht zu werden, bietet Walgreens ein echtes Omnichannel-Erlebnis, mit Plattformen, die Physisches und Digitales zusammenbringen, unterstützt durch die neueste Technologie, um landesweit qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen in lokalen Gemeinden anzubieten.

Im Vergleich zu nationalen Omnichannel-Lebensmittel- und Apothekengroßhändlern, die die Abholung im Laden kostenlos anbieten.

** Für Walgreens-Geschäfte, die nicht 24 Stunden geöffnet sind, müssen Bestellungen mindestens eine Stunde vor Ladenschluss aufgegeben werden, um berücksichtigt zu werden. Andernfalls ist die Bestellung am folgenden Werktag fertig. Der Kunde wird per E-Mail benachrichtigt, wenn die Bestellung zur Abholung bereit ist, und erhält Anweisungen für ein Drive-in-Erlebnis, das den Richtlinien zur sozialen Distanzierung entspricht. Es kann nicht garantiert werden, dass die Bestellungen innerhalb des 30-Minuten-Zeitfensters fertig sind, und abhängig von der Produktverfügbarkeit zum Zeitpunkt der Bestellung können Änderungen oder ein Austausch vorgenommen werden. Bestellungen mit altersbeschränkten Artikeln können nur im Geschäft abgeholt werden. Bestellungen auf Rezept sind nicht zulässig, können aber über Walgreens Express bestellt werden. Informationen zu Standort und Öffnungszeiten einer Walgreens-Filiale in Ihrer Nähe finden Sie unter Walgreens.com/FindAStore.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

