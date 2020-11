Mit einem deutlichen Plus am Freitag schaffte die Aktie von ThyssenKrupp einen versöhnlichen Wochenausklang. Doch die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr am Donnerstag haben auch gezeigt, wie schlecht es um den Industriekonzern derzeit steht. Auch Großaktionär Cevian fordert mehr Tempo beim Umbau.Cevian-Partnerin und Aufsichtsratsmitglied Friederike Helfer hat nach den schwachen Zahlen weitere Anstrengungen bei der Sanierung gefordert. "Bisher ist noch nicht genug passiert", sagte sie. "Wettbewerber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...