DJ Eba: Bankkredite für 871 Mrd Euro unterlagen im Juni Moratorien

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken in der EU haben nach Aussagen des Bankenregulierers Eba in erheblichem Umfang von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihren Kunden vorübergehend die Tilgung von Krediten zu erlassen. Nach Angaben der Eba unterlagen im Juni Kredite für 871 Milliarden Euro solchen Moratorien. Das waren 6 Prozent der insgesamt ausstehenden Kredite. 50 Prozent dieser Kredite waren vor September fällig, 85 Prozent vor Dezember. "Die Eba beobachtet diese Entwicklungen genau", teilte die Behörde mit.

Nach Angaben der Eba unterlagen 7,5 Prozent aller an private Haushalte und Unternehmen ausgereichten Kredite einem Zahlungsmoratorium, 12 Prozent der Gewerbeimmobilienkredite und 7 Prozent der Hauskredite. Die Nutzung von Moratorien war laut Eba weit verbreitetet, bei einigen Instituten erreichte sie nahezu 50 Prozent der an private Haushalte und Unternehmen ausgereichten Kredite.

Den höchsten Anteil am ausstehenden Volumen hatten solche Kredite in Zypern, Ungarn und Portugal, absolut gesehen wurden die höchsten Volumina in Frankreich, Italien und Spanien verzeichnet. Laut Eba haben diese Kredite eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit. Zwar galten im Juni nur 2,5 Prozent von ihnen offiziell als notleidend, aber 17 Prozent wurden mit "Stage 2" eingestuft und hatten damit eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit.

Die Banken des Euroraums begaben per Juni staatlich garantierte Kredite für 181 Milliarden Euro. Das entsprach 1,2 Prozent des insgesamt ausgereichten Volumens. 95 Prozent dieser Kredite gingen an Unternehmen. Besonders nachfragt waren Staatsgarantien anteilmäßig in Spanien und absolut gesehen in Frankreich, Italien und Portugal.

Laut Eba reduzieren staatsgarantierte Kredite erheblich die für die Berechnung von Eigenkapitalanforderungen ausschlaggebenden Risikoaktiva. Im Durchschnitt haben sie ein Risikogewicht von nur 18 Prozent, verglichen mit 54 Prozent bei normalen Unternehmenskrediten.

Daten zu einzelnen Instituten will die Eba am 11. Dezember veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2020 08:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.