Bei der Aktie von Nio ist es in dieser Woche drüber und drunter gegangen. Am Dienstag hat der chinesische E-Autobauer seine Q3-Zahlen veröffentlich, mit denen er starke Kursbewegungen ausgelöst hatte. Auch zuvor ist es turbulent zugegangen. Der Wert hatte ein neues Allzeithoch markiert und noch am selben Tag rund 25 Prozent verloren.Seit Juni befindet sich die Nio-Aktie in einem enorm steilen Aufwärtstrend und markierte ein neues Hoch nach dem anderen. Noch am letzten Freitag erreichte der Wert ...

