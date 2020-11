München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Gottes Wille oder des Menschen Freiheit - was zählt beim Wunsch zu sterben?Die Gäste:Georg Bätzing (Bischof von Limburg; Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz)Dr. Susanne Johna (Internistin, Oberärztin im Sankt Josefs-Hospital in Rüdesheim, Vorsitzende des Marburger Bundes, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer)Florian Willet (Sprecher des Sterbehilfevereins Dignitas Deutschland)Bettina Schöne-Seifert (Professorin für Medizinethik an der Universität Münster)Im Einzelgespräch: Olaf Sander (begleitete seine Mutter beim Suizid)Nach dem Film "GOTT von Ferdinand von Schirach" die Abstimmung und Diskussion zur Frage: Wie frei ist der Mensch im Wunsch zu sterben? Hat er dabei ein Recht auf ärztliche Hilfe, auf Zuteilung der tödlichen Arzneien? Oder hat die Kirche Recht, die ihren Gott als alleinigen Richter über Leben und Tod sieht?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de (http://www.hart-aber-fair.de)) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de (http://www.hartaberfair.de) während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de (mailto:hart-aber-fair@wdr.de).Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR) Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4769769