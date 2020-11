Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 20.11.2020

Kursziel: 90 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 24.09.2020: Herabstufung von Hinzufügen auf Reduzieren Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herauf und erhöht das Kursziel von EUR 70,00 auf EUR 90,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat im dritten Quartal ein sehr starkes Umsatz- (+34% J/J) und Gesamtleistungswachstum gezeigt (+20%) und damit unsere Erwartung leicht übertroffen. Auch das EBIT wuchs kräftig (+33%). Der Auftragseingang legte um 3% J/J auf EUR123 Mio. zu und sichert die Auslastung bis zum Ende des 2. Quartals 2021. Wir halten es nach wie vor für möglich, dass 2G den oberen Rand der Guidance erreicht, allerdings sind die Risiken für Projektverzögerungen durch das Wiedererstarken der Pandemie und der Verschärfung der Gegenmaßnahmen in vielen Ländern gestiegen. Daher bleiben wir für 2020 bei unserer Prognose, die ungefähr in der Mitte der Guidance liegt. 2G hat einen ersten Ausblick auf 2021 gewagt und eine Umsatzbandbreite von EUR240 - EUR260 Mio. angekündigt. Wir halten dies für einen sehr vorsichtigen Ausblick und bleiben bis auf weiteres bei unserer Umsatzprognose von EUR270 Mio. Mittelfristig zeichnet sich für uns immer klarer ab, dass Deutschland Gefahr läuft, durch den kombinierten Atom- und Kohleausstieg bei der Grundlast in eine Stromversorgungslücke hineinzulaufen. Wir sehen die Einführung des sogenannten 'Südbonuses' im neuen KWK-Gesetz als implizites Eingeständnis, dass insbesondere Süddeutschland zusätzliche grundlastfähige Kapazitäten benötigt. Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, wie 2G sie herstellt, sind eine der wenigen schnell umsetzbaren und preisgünstigen Möglichkeiten, die drohende Stromlücke abzuwenden. Daher erhöhen wir unsere mittelfristigen Schätzungen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR90 (bisher: EUR70). Wir stufen die Aktie von Reduzieren auf Hinzufügen hoch.



First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to ADD and increased the price target from EUR 70.00 to EUR 90.00.

Abstract:

In the third quarter, 2G Energy showed very strong growth in sales (+34% y/y) and overall output (+20%) and thus slightly exceeded our expectations. EBIT also grew strongly (+33%). Incoming orders rose by 3% y/y to EUR123m and will ensure good capacity utilisation until the end of the 2nd quarter of 2021. It is still possible that 2G will reach the upper end of guidance, but there is a risk of project delays due to the resurgence of the pandemic and tightening of countermeasures in many countries. We therefore stick to our forecast for 2020 which is approx. in the middle of guidance. 2G has given a first outlook for 2021 and announced a revenue range of EUR240 - EUR260m. We consider this to be a very cautious outlook and stick to our sales forecast of EUR270m for the time being. It is becoming increasingly clear to us that Germany risks running into a base load power supply shortage in the medium term due to the combined nuclear and coal phase-out. We see the introduction of the so-called 'south bonus' in the new German CHP Act as an implicit admission that southern Germany in particular needs additional base load capacity. Distributed combined heat and power plants, such as those manufactured by 2G, are one of the few inexpensive options that can be implemented quickly to avert the looming power shortage. We therefore increase our medium-term estimates. An updated DCF model results in a new price target of EUR90 (previously: EUR70). We upgrade the stock from Reduce to Add.



