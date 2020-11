DJ EUREX/Roll in den März-Termin im Bund-Future beginnt früh

Der Roll aus der Dezember-Fälligkeit in den März-Termin im Bund-Future startet bereits früh. Auch wenn der letzte Handelstag erst der 8. Dezember ist, wurden der SocGen zufolge bereits 5 Prozent der Positionen gerollt. Bei den vergangenen sechs Fälligkeiten seien es zu einem so frühen Zeitpunkt nur 3 Prozent gewesen. Dabei verweisen sie auf wichtige Termine Anfang Dezember. So hat die EZB ihre nächste Sitzung am 10. Dezember, der Europäische Rat treffe sich am 10. und 11. Dezember. Zudem dürfte das Spannungsfeld zwischen Impfstoffeinsatz und neuen Pandemiewellen wahrscheinlich die Markttrends in den kommenden Wochen bestimmen.

November 20, 2020

