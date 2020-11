Wie zurückliegend bekanntgegeben, sahen wir uns per 19.06.2020 leider veranlasst, unter den Maßgaben eines jederzeit verantwortungsvollen und risikokontrollierten Depotmanagements die Aktie des weltweit zweitgrößten Herstellers von Wechselrichtermodulen für eine maximal effiziente Solarenergiespeicherung und -versorgung, ENPHASE ENERGY (US29355A1079), aus unserem Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV zu veräußern, nachdem das hedgefondsnahe "Analyse"-Haus Prescience Point Capital Management (PPCM) LLC in einer neu herausgegebenen Studie seinerzeit schwerste Bilanzmanipulations- und Betrugsvorwürfe gegen den Konzern erhoben und damit am 18.06. einen 26 %igen Aktienkurs-Crash ausgelöst hatte.In den 3 Monaten, die wir seit Mitte August 2020 vorsichtshalber abgewartet hatten, da nach dem PPCM-Report eine Unzahl von US-amerikanischen Anwaltskanzleien Enphase Energy mit Sammelklagen regelrecht überschütteten (damalige Klageerhebungsfrist der Aktionäre überwiegend bis zum 17. - 20.08.), konnten jeweilige zuständige US-Bundesgerichte jedoch offenbar selbst bis jetzt keinerlei Sachverhalte der Studie ausfindig machen, die den Wahrheitsgehalt der PPCM-Studie auch nur halbwegs belegten.

Den vollständigen Artikel lesen ...