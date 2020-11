Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der letzte Handelstag der Woche steht auch in den USA an. An der Wall Street fehlt es vorbörslich allerdings an Schwung. Weder Dow Jones noch SP500 noch Nasdaq zeigen viel Bewegung. Dafür gibt es spannende Unternehmensmeldungen. Bei den Einzelthemen geht es heute um BioNTech, Pfizer, Gilead Sciences, General Motors und Zalando. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.