DJ WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. November (48. KW)

=== M O N T A G, 23. November 2020 *** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H, Amsterdam 08:00 DE/Wintershall Dea GmbH, Ergebnis 3Q, Kassel *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) 09:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, PG nach Besuch des Impfstoffherstellers IDT, Dessau-Roßlau *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/LBBW Research, PG mit Chefvolkswirt Burkert zum Kapitalmarktausblick *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede (virtuell) anlässlich der Konferenz "Europäischer Strategieplan für Energietechnologie" *** 14:10 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei EZB-Online-Konferenz zu Geldmärkten *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit November (1. Veröffentlichung) 21:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Iowa Bankers Association - Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 24. November 2020 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Einbeck *** 08:00 DE/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 9 Monate und Capital Markets Day, Berlin *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November 09:00 DE/Körber-Stiftung, Berliner Forum Außenpolitik, u.a. mit Bundesaußenminister Maas, Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Bundeswirtschaftsminister Altmaier *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November *** 10:00 EU/EZB, Bericht über stabilitätspolitische Wechselwirkung von coronabedingten Maßnahmen 10:00 DE/Deutsche Bank, Audio-Webcast zum Kapitalmarktausblick *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:15 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei einem von der Bank von Finnland organisierten Webinar zum Thema "Neue Herausforderungen für geldpolitische Strategien" *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme (virtuell) an UN-Panel zu Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November 18:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim Wall Street Journal Newsmakers Live Online-Event 18:45 EU/EZB-Direktor Lane, Teilnahme (via Webcast) an IWF-Podiumsdiskussion zu New Policy Frameworks for a "Lower-for-Longer" World *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis der Umfrage zur Reform der DAX-Auswahlindizes M I T T W O C H, 25. November 2020 *** 06:45 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 9 Monate, Luxemburg *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Oktober 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 6- und 83-tägiger Laufzeit *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten über Corona-Maßnahmen *** 14:30 US/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) *** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy nformation Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 4./5. November D O N N E R S T A G, 26. November 2020 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 9 Monate, Essen *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate, Hannover 10:00 DE/Axel Springer SE, Online-HV, u.a. mit Beschlussfassung über Squeeze-Out 10:00 DE/Gea Group AG, Online-HV 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videostatement anlässlich der Amtsübergabe von BDA-Präsident Kramer an Dulger sowie zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen *** 13:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei einer Online- Veranstaltung des Trinity College Dublin *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 29. Oktober - DE/Bundestag, weitere Sitzung des Wirecard- Untersuchungsausschusses, Berlin - DE/IG-Metall-Vorstand, Beschluss über die endgültigen Forderungen an die Arbeitgeber für die anstehenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq F R E I T A G, 27. November 2020 *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober *** 08:45 FR/Verbraucherpreise November (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober 08:45 FR/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 09:00 DE/Bundesbank, Konferenz (virtuell) zu "Future of Payments in Europe", u.a. Teilnahme von Bundesbank-Präsident Weidmann (09:10), Bundesfinanzminister Scholz (09:35), EZB-Direktor Panetta (10:30), EZB-Ratsmitglied Visco (11:30) und Finanzstaatssekretär Kukies (12:05) 09:00 DE/Commerzbank, Videokonferenz mit Chefvolkswirt Krämer zum Konjunktur- und Marktausblick 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenarsitzung, Berlin 10:30 DE/Haushaltspolitische Sprecher von FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen, PK zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2021, Berlin *** 11:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei virtueller Konferenz des Statistischen Bundesamts *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November 11:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede (virtuell) bei der Jahresfachveranstaltung des Deutschen Frauenrates 11:30 DE/Haushaltspolitische Sprecher von Union und SPD, PK zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2021, Berlin 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (S&P), Irland (S&P), Liechtenstein (S&P), Belgien (Moody's), Schweiz (Moody's) - Verkürzter Börsenhandel US-Aktienmarkt NYSE (bis 19:00), Nasdaq (bis 19:00), US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

