Die RWE-Aktie führt den DAX am Freitag deutlich an. Mit dem Plus von rund drei Prozent klettern die Papiere des Versorgers einmal mehr über die wichtige 35-Euro-Marke. Nun gilt es, den nachhaltigen Ausbruch über diesen massiven Widerstand zu schaffen. Dann könnten schnelle Anschlussgewinne folgen.Bereits Ende der vergangenen Woche hatte RWE bei 35,30 Euro ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Als nachhaltig erwies sich der Ausbruch zunächst aber noch nicht. Doch nun folgt der nächste Anlauf. Rückenwind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...