Die anhaltenden Sorgen der Anleger wegen der zweiten Corona-Welle in Europa haben am Freitag der Aktie von Zalando wieder nach oben verholfen. Außerdem gab es optimistische Aussagen von Finanzchef David Schröder zur weiteren Entwicklung beim Online-Modehändler. Das Chartbild verbessert sich zusehends.Die Zalando-Aktie hat am Freitag die 50-Tage-Durchschnittslinie (verläuft aktuell bei knapp 81 Euro) getestet. Ein Break wäre ein starkes Kaufsignal - der Titel dürfte schnell weiter an Momentum gewinnen ...

