20.11.2000: Gericom mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 12 Mio. Euro (dazu Greenshoe 3,40 Mio. Euro). 20.11.2008: Flop 1: Warimpex: -35.47% - [Flop 2: -23.95% (08.10.2008), Flop 3: -19.1304% (16.03.2020)] zum Kalender Bisher gab es an einem 20. November 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformance am 20.11. beträgt -0,18%. Der beste 20.11. fand im Jahr 1998 mit 2,61% statt, der schlechteste 20.11. im Jahr 2008 mit -5,11%. Im Vorjahr lag der ATX am 20.11. so: 0,06%. Und dann gibt es natürlich auch am morigigen Samstag eine schöne Geschichte, hier ein Post der Wiener Börse auf LinkedIn: "Birthday call for A1 Telekom Austria Group We congratulate the leading provider of digital services & ...

