DJ Nike erhöht Quartalsdividende um 12 Prozent

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktionäre von Nike können sich über eine um 12 Prozent höhere Quartalsdividende freuen. Die neue Dividende von 27,5 Cent je Aktie von zuvor 24,5 Cent soll am 29. Dezember an die am 7. Dezember eingetragenen Aktionäre ausgezahlt werden. Der Sportartikel-Hersteller hat damit nach eigenen Angaben die Dividende 19 Jahren in Folge erhöht. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um 0,1 Prozent zu auf 132,10 US-Dollar.

Basierend auf dem Schlusskurs der Nike-Aktie vom Donnerstag von 131,91 Dollar ergibt sich daraus eine jährliche Dividendenrendite von 0,83 Prozent, gegenüber der implizierten Rendite für den S&P 500 von 1,60 Prozent.

Die Nike-Aktie hat seit Jahresbeginn 30,2 Prozent zugelegt, während der Dow-Jones-Index, in dem die Aktie gelistet ist, um 3,3 Prozent gestiegen ist.

November 20, 2020 09:12 ET (14:12 GMT)

