Mainz (ots) - Mainz, 20. November 2020Woche 48/20Samstag, 21.11.Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Die Schlägertruppe des PräsidentenVenezuela im Würgegriff von StadtguerillasUSA/Venezuela 20186.05 Wildlands - Bolivien und die Macht des KokainsUSA 20187.25 Dirty DollarsKokainhandelFrankreich/Deutschland 20188.10 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 20198.55 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 20199.40 Unter GangsternKidnapping in VenezuelaVenezuela 201910.25 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 201911.10 Unter GangsternAlbanische MafiaAlbanien 201911.55 Unter GangsternBaby-Mafia in ItalienItalien 201912.40 Kindheit im Dritten ReichFaszination und VerblendungDeutschland 201713.25 Kindheit im Dritten ReichBomben und VerbrechenDeutschland 201714.10 Kindheit im Dritten ReichTrauma und VerdrängungDeutschland 201714.55 Helden der PropagandaSportler in der NS-ZeitDeutschland 201615.40 Hitlers Reich privatOlympia 1936Deutschland 2017(Weiter im Ablauf)Programmänderungen, neue Beginnzeit und Beginnzeitkorrekturen:21.40 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Himmlers MachtDeutschland 201122.25 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitler und das GeldDeutschland 201123.10 Hitlers Reich privatOlympia 1936Deutschland 201723.50 Hitlers Reich privatDer Diktator und die DeutschenDeutschland 20190.40 Hitlers Reich privatKinder unterm HakenkreuzDeutschland 20171.30 Hitlers Reich privatIn unbekannten FilmenDeutschland 2016Hitlers Reich privat - Frauen unterm Hakenkreuz um 01.30 Uhr - entfällt!2.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 20082.50 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 2008Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers um 03.00 Uhr - entfällt!3.35 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 2008"Mein Kampf" - das gefährliche Buch - um 03.45 Uhr - entfällt!4.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 2008Die Frauen des 20. Juli 1944 - um 04.15 Uhr - entfällt!Sonntag, 22.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 heute-show5.40 Eva Braun - Die Braut des BösenHeimliche GeliebteDeutschland 20176.25 Eva Braun - Die Braut des BösenBis in den TodDeutschland 20177.10 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 20117.35 Terra XDeutschland bei NachtLandDeutschland 20208.20 Terra XDeutschland bei NachtStadtDeutschland 20209.05 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 20179.50 Jack the Ripper - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201510.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach AtlantisGroßbritannien 201611.25 Loch Ness - Mythos auf dem PrüfstandGroßbritannien 201512.05 Bigfoot - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201512.55 Mythen und MonsterMinotaurusUSA/Italien 201813.40 Mythen und MonsterQuetzalcoatlUSA/Italien 201814.25 Mythen und MonsterRiesenkrakeUSA/Italien 201815.10 Mythen und MonsterDrachenUSA/Italien 201815.55 Mythen und MonsterSphinxUSA/Italien 201816.40 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDer Heilige GralDeutschland 201917.25 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDie Suche nach MothmanDeutschland 202018.10 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDie Suche nach Attilas GrabDeutschland 202018.55 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDer Schatz der NibelungenDeutschland 2020(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Mythen und MonsterDämonenFilm von Dan Aldridge-NeilUSA/Italien 201822.25 Mythen und MonsterWerwolfFilm von Sam MortimoreUSA/Italien 201823.10 Mythen und MonsterLoch NessFilm von Alex CollingeUSA/Italien 201823.55 Mythen und MonsterMinotaurusUSA/Italien 20180.40 Mythen und MonsterZyklopUSA/Italien 20181.20 Mythen und MonsterRiesenkrakeUSA/Italien 20182.05 Mythen und MonsterDrachenUSA/Italien 20182.50 Mythen und MonsterSphinxUSA/Italien 20183.35 Mythen und MonsterQuetzalcoatlUSA/Italien 20184.20 Mythen und MonsterVampirUSA/Italien 2018Montag, 23.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Mythen und MonsterZyklopUSA/Italien 20185.50 Mythen und MonsterDämonenUSA/Italien 2018(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrektur:10.30 Knast in DeutschlandStrafe, Liebe, HoffnungDeutschland 2016(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Unter GangsternBei der Sacra Corona Unita in ApulienFilm von David BeriainSpanien 202022.25 Unter GangsternDas Sinaloa-Kartell - Teil 1Film von David BeriainSpanien 201623.10 Unter GangsternDas Sinaloa-Kartell - Teil 2Film von David BeriainSpanien 201623.55 Unter GangsternDas Sinaloa-Kartell - Teil 3Film von David BeriainSpanien 20160.40 heute journal1.10 Blackbox Syrien - Der schmutzige KriegDeutschland 20202.35 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der SowjetunionFrankreich 20193.20 Inside NATOEine amerikanische Erfindung?Deutschland 20194.05 Inside NATODas große WettrüstenDeutschland 20194.50 Inside NATOKrieg und neue FeindeDeutschland 2019Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4769860