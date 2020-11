Die Bundesregierung macht im Kampf gegen Verpackungsmüll Ernst. Ein neuer Gesetzentwurf sieht vor, dass die Pfand-Pflicht in Deutschland massiv ausgeweitet wird. Bisherige Ausnahmen wie Saft-Flaschen oder Sekt in Dosen sollen bald mit einem Einweg-Pfand belegt werden. Profiteure sind neben der Umwelt Unternehmen, die Rücknahme-Automaten oder Recycling-Lösungen anbieten.Jochen Flasbarth ist sauer. Es falle zu viel Verpackungsmüll in Deutschland an, so der Staatssekretär im Umweltministerium. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...